Охоронця колишнього ватажка "ЛНР" Плотницького відправили до в’язниці (фото)

"У липні 2015 року 29-річний колишній вчитель фізкультури з Воронезької області прибув до тимчасово окупованої території Луганської області у пошуках високих заробітків", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що у Луганську він охороняв екс-ватажка "ЛНР" Плотницького, проте з часом він подався до російських приватних військових компаній.

"Служив за контрактом у розвідувальній роті ПВК "Вагнер". Потім змінив три приватні військові компанії, які після початку путінської Z-операції воювали у Луганській та Донецькій областях. ПВК "Север" стала для нього останньою", - заявили в СБУ.

У серпні бойовика захопили у полон під Слов'янськом. Його судили за наступним статтями:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;

Участь у незаконних збройних формуваннях.

Жовтневий районний суд Дніпропетровської області визнав його винним та призначив 6,5 років позбавлення волі.