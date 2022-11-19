Охоронця колишнього ватажка "ЛНР" Плотницького відправили до в’язниці (фото)

Колишній охоронець екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького воював проти ЗСУ у Донецькій області. Він потрапив у полон та був засуджений до 6,5 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужбу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ.
"У липні 2015 року 29-річний колишній вчитель фізкультури з Воронезької області прибув до тимчасово окупованої території Луганської області у пошуках високих заробітків", - йдеться у повідомленні.
СБУ повідомляє, що у Луганську він охороняв екс-ватажка "ЛНР" Плотницького, проте з часом він подався до російських приватних військових компаній.
"Служив за контрактом у розвідувальній роті ПВК "Вагнер". Потім змінив три приватні військові компанії, які після початку путінської Z-операції воювали у Луганській та Донецькій областях. ПВК "Север" стала для нього останньою", - заявили в СБУ.
У серпні бойовика захопили у полон під Слов'янськом. Його судили за наступним статтями:
Жовтневий районний суд Дніпропетровської області визнав його винним та призначив 6,5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вироки колишньому ватажку так званої "Луганської народної республіки" Ігорю Плотницькому та його спільникам у справі про катастрофу військового літака Іл-76. Вони засуджені до довічних термінів.
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