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Охоронця колишнього ватажка "ЛНР" Плотницького відправили до в’язниці (фото)

Фото: Охоронця колишнього ватажка "ЛНР" Плотницького відправили до в’язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній охоронець екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького воював проти ЗСУ у Донецькій області. Він потрапив у полон та був засуджений до 6,5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужбу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ.

"У липні 2015 року 29-річний колишній вчитель фізкультури з Воронезької області прибув до тимчасово окупованої території Луганської області у пошуках високих заробітків", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що у Луганську він охороняв екс-ватажка "ЛНР" Плотницького, проте з часом він подався до російських приватних військових компаній.

"Служив за контрактом у розвідувальній роті ПВК "Вагнер". Потім змінив три приватні військові компанії, які після початку путінської Z-операції воювали у Луганській та Донецькій областях. ПВК "Север" стала для нього останньою", - заявили в СБУ.

У серпні бойовика захопили у полон під Слов'янськом. Його судили за наступним статтями:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;
  • Участь у незаконних збройних формуваннях.

Жовтневий районний суд Дніпропетровської області визнав його винним та призначив 6,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вироки колишньому ватажку так званої "Луганської народної республіки" Ігорю Плотницькому та його спільникам у справі про катастрофу військового літака Іл-76. Вони засуджені до довічних термінів.

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