Катастрофа Ил-76: суд подтвердил пожизненные сроки Плотницкому и сообщникам

Днепровский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшему главарю так называемой "Луганской народной республики" Игорю Плотницкому и его сообщникам в деле о катастрофе военного самолета Ил-76. Они приговорены к пожизненным срокам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Сообщается, что суд оставил без изменений решение первой инстанции. Согласно ему, к пожизненному лишению свободы приговорен сам Плотницкий, замкомандира батальона боевиков "Заря" Андрей Патрушев и командир батальона боевиков "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта.

По данным следствия, они руководили группами боевиков, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, когда 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска сбили украинской военно-транспортный самолет Ил-76. В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.