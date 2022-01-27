ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Катастрофа Ил-76: суд подтвердил пожизненные сроки Плотницкому и сообщникам

Новина українською →
Днепр, Четверг 27 января 2022 15:20
Катастрофа Ил-76: суд подтвердил пожизненные сроки Плотницкому и сообщникам Фото: бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий (lug-info com)
Автор: Артем Горовенко

Днепровский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшему главарю так называемой "Луганской народной республики" Игорю Плотницкому и его сообщникам в деле о катастрофе военного самолета Ил-76. Они приговорены к пожизненным срокам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что суд оставил без изменений решение первой инстанции. Согласно ему, к пожизненному лишению свободы приговорен сам Плотницкий, замкомандира батальона боевиков "Заря" Андрей Патрушев и командир батальона боевиков "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта.

По данным следствия, они руководили группами боевиков, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, когда 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска сбили украинской военно-транспортный самолет Ил-76. В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.

Напомним, в прошлом году Верховный суд оправдал генерала Виктора Назарова по делу о катастрофе Ил-76, поскольку не нашел в его действиях состава преступления.

В 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил его к 7 годам лишения свободы, усмотрев в его действиях служебную халатность при переброске украинских десантников на Луганский аэродром.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНР Игорь Плотницкий ИЛ-76
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине