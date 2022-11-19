Охранника бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого отправили в тюрьму (фото)

"В июле 2015 года 29-летний бывший учитель физкультуры из Воронежской области прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области в поисках высоких заработков", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что в Луганске он охранял экс-главаря "ЛНР" Плотницкого, однако со временем он отправился в российские частные военные компании.

"Служил по контракту в разведывательной роте ЧВК "Вагнер". Затем сменил три частных военных компании, которые после начала путинской Z-операции воевали в Луганской и Донецкой областях. ЧВК "Север" стал для него последним", - заявили в СБУ.

В августе боевика захватили в плен под Славянском. Его судили по следующим статьям:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Участие в незаконных вооруженных формированиях.

Жовтневый районный суд Днепропетровской области признал его виновным и назначил 6,5 лет лишения свободы.