Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану

За даними Поліцейської служби безпеки Норвегії, затриманий працював охоронцем у посольстві США в Осло. Правоохоронці провели масштабне розслідування та вилучили значні обсяги цифрових даних.

Попередньо встановлено, що чоловік міг передати інформацію, що становить загрозу інтересам американської безпеки. Наразі невідомо які саме дані були передані та які це могло породити наслідки.

У судових записах зазначається, що підозрюваний контактував із так званим "куратором", що керував його діяльністю як шпигуна.

Крім того, підсудний займався охоронним бізнесом у Норвегії. На сторінці компанії у цифровому архіві вказано, що організація пропонує охоронні послуги для дипломатичних представництв, включно з посольством США.

Водночас, слідчі встановили, що на момент затримання зареєстрована на ім'я підозрюваного компанія працювала без доходів і витрат, а він у 2022 році отримав близько 200 тисяч норвезьких крон, що в перерахунку становить близько 18 тисяч доларів.

Затриманому чоловіку висунуто звинувачення у зборі інформації, що могла нашкодити безпеці інших держав, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Крім того, його підозрюють в іншій незаконній діяльності, що може нашкодити інтересам третіх країн. За цей злочин передбачено до трьох років позбавлення волі.

Підозрюваний заперечує свою провину, але погодився на утримання під вартою впродовж чотирьох тижнів. Сторона звинувачення має довести, чи справді зібрана ним інформація підпадає під положення Кримінального кодексу.

Посольство США в Норвегії поки не надала жодних коментарів щодо цієї справи. В поліції зазначили, що співпраця з американськими структурами триває, всі обставини справи будуть вивчені.