"Охоплююча операція". Що відбувається біля Покровська та чи є загроза для Дніпропетровщини

Що відбувається навколо Покровська

Російські війська ще з липня минулого року намагаються захопити місто Покровськ в Донецькій області, але наступальна операція ворога затягнулася на місяці. Проте з осені росіяни активізувалися та стрімко захоплюють території довкола колись 65-тисячного міста.

Зокрема, як пише аналітик німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке, лише з початку 2025 року росіяни захопили 8 населених пунктів на шляху до Покровська. І наразі ворог намагається обійти Покровськ з півдня.

Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох флангів (DeepState)

Як сказав в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко, ситуація довкола Покровська дійсно складна, а ворог веде свій наступ з двох флангів. Проте, як зауважує Мусієнко, бойові дії безпосередньо в Покровську прогнозувались ще у вересні минулого року, але завдяки вдалим діям Сил оборони в Селидовому просування російських військ вдалося призупинити.

"Потім ворога почали активно затримувати в районі Курахового. І ми бачимо, що там зараз дуже непросто, противник просувається, але все ж. Зараз вони знову вживають заходів для того, щоб активізувати саме південний і північний фланги і рухатись до Покровська. Мета ворога не зайти в сам Покровськ, а скоріш за все вони будуть намагатися проводити охоплюючу операцію, тобто оточити місто", - сказав експерт.

На думку Мусієнка, російська армія планує реалізувати оточення Покровська протягом кількох найближчих тижнів.

"Але все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Шанси зупинити просування противника і стабілізувати ситуацію залишаються. Українські війська працюють над тим, щоб не дати ворогові шансів", - додав він.

Чи є загроза перекидання боїв на Дніпропетровську область

У своїй публікації на Bild Рьопке відзначив, що російська армія, яка діє на південному фланзі від Покровська, вже перебуває за лічені кілометри від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Аналітик навіть припускає, що за кілька тижнів бої можуть перекинутись на її території.

Російська армія перебуває за кілька кілометрів від Дніпропетровщини (DeepState)

Мусієнко в коментарі РБК-Україна з цим прогнозом не погодився та нагадав, що подібний прогноз від німецького аналітика звучав ще в серпні 2025 року.

"Ми вже зараз ввійшли в січень 25-го року, уже пройшло фактично там понад 4 місяці, вже 5 місяців, а цих боїв немає. Тому я думаю, що попри апокаліптичні сценарії, бойові дії тривають і робиться все можливе для того, щоб зараз бої не перекинулись на Дніпропетровську область", - сказав військовий експерт.

Ба більше, Мусієнко вважає, що шанси на перехоплення ініціативи Силами оборони залишаються, але попереду українську армію ще чекають важкі бої.