"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины

Что происходит вокруг Покровска

Российские войска еще с июля прошлого года пытаются захватить город Покровск в Донецкой области, но наступательная операция врага затянулась на месяцы. Однако с осени россияне активизировались и стремительно захватывают территории вокруг когда-то 65-тысячного города.

В частности, как пишет аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, только с начала 2025 года россияне захватили 8 населенных пунктов на пути к Покровску. И сейчас враг пытается обойти Покровск с юга.

Россияне пытаются окружить Покровск с двух флангов (DeepState)

Как сказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко, ситуация вокруг Покровска действительно сложная, а враг ведет свое наступление с двух флангов. Однако, как отмечает Мусиенко, боевые действия непосредственно в Покровске прогнозировались еще в сентябре прошлого года, но благодаря удачным действиям Сил обороны в Селидово продвижение российских войск удалось приостановить.

"Затем врага начали активно задерживать в районе Курахово. И мы видим, что там сейчас очень непросто, противник продвигается, но все же. Сейчас они снова принимают меры для того, чтобы активизировать именно южный и северный фланги и двигаться к Покровску. Цель врага не зайти в сам Покровск, а скорее всего они будут пытаться проводить охватывающую операцию, то есть окружить город", - сказал эксперт.

По мнению Мусиенко, российская армия планирует реализовать окружение Покровска в течение нескольких ближайших недель.

"Но все будет зависеть от развития ситуации на поле боя. Шансы остановить продвижение противника и стабилизировать ситуацию остаются. Украинские войска работают над тем, чтобы не дать врагу шансов", - добавил он.

Есть ли угроза переброски боев на Днепропетровскую область

В своей публикации на Bild Репке отметил, что российская армия, которая действует на южном фланге от Покровска, уже находится в считанных километрах от административной границы с Днепропетровской областью. Аналитик даже предполагает, что через несколько недель бои могут перекинуться на ее территории.

Российская армия находится в нескольких километрах от Днепропетровщины (DeepState)

Мусиенко в комментарии РБК-Украина с этим прогнозом не согласился и напомнил, что подобный прогноз от немецкого аналитика звучал еще в августе 2025 года.

"Мы уже сейчас вошли в январь 25-го года, уже прошло фактически там более 4 месяцев, уже 5 месяцев, а этих боев нет. Поэтому я думаю, что несмотря на апокалиптические сценарии, боевые действия продолжаются и делается все возможное для того, чтобы сейчас бои не перекинулись на Днепропетровскую область", - сказал военный эксперт.

Более того, Мусиенко считает, что шансы на перехват инициативы Силами обороны остаются, но впереди украинскую армию еще ждут тяжелые бои.