"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины

Российская армия обходит Покровск с южного фланга и уже за 7 километров до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Западные СМИ уже прогнозируют бои на Днепропетровщине через несколько недель, но в Украине говорят, что рассматривать такие сценарии рано.
Что сейчас происходит вокруг Покровска и действительно ли существует угроза для Днепропетровской области, - разбиралось РБК-Украина.
Российские войска еще с июля прошлого года пытаются захватить город Покровск в Донецкой области, но наступательная операция врага затянулась на месяцы. Однако с осени россияне активизировались и стремительно захватывают территории вокруг когда-то 65-тысячного города.
В частности, как пишет аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, только с начала 2025 года россияне захватили 8 населенных пунктов на пути к Покровску. И сейчас враг пытается обойти Покровск с юга.
Россияне пытаются окружить Покровск с двух флангов (DeepState)
Как сказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко, ситуация вокруг Покровска действительно сложная, а враг ведет свое наступление с двух флангов. Однако, как отмечает Мусиенко, боевые действия непосредственно в Покровске прогнозировались еще в сентябре прошлого года, но благодаря удачным действиям Сил обороны в Селидово продвижение российских войск удалось приостановить.
"Затем врага начали активно задерживать в районе Курахово. И мы видим, что там сейчас очень непросто, противник продвигается, но все же. Сейчас они снова принимают меры для того, чтобы активизировать именно южный и северный фланги и двигаться к Покровску. Цель врага не зайти в сам Покровск, а скорее всего они будут пытаться проводить охватывающую операцию, то есть окружить город", - сказал эксперт.
По мнению Мусиенко, российская армия планирует реализовать окружение Покровска в течение нескольких ближайших недель.
"Но все будет зависеть от развития ситуации на поле боя. Шансы остановить продвижение противника и стабилизировать ситуацию остаются. Украинские войска работают над тем, чтобы не дать врагу шансов", - добавил он.
В своей публикации на Bild Репке отметил, что российская армия, которая действует на южном фланге от Покровска, уже находится в считанных километрах от административной границы с Днепропетровской областью. Аналитик даже предполагает, что через несколько недель бои могут перекинуться на ее территории.
Российская армия находится в нескольких километрах от Днепропетровщины (DeepState)
Мусиенко в комментарии РБК-Украина с этим прогнозом не согласился и напомнил, что подобный прогноз от немецкого аналитика звучал еще в августе 2025 года.
"Мы уже сейчас вошли в январь 25-го года, уже прошло фактически там более 4 месяцев, уже 5 месяцев, а этих боев нет. Поэтому я думаю, что несмотря на апокалиптические сценарии, боевые действия продолжаются и делается все возможное для того, чтобы сейчас бои не перекинулись на Днепропетровскую область", - сказал военный эксперт.
Более того, Мусиенко считает, что шансы на перехват инициативы Силами обороны остаются, но впереди украинскую армию еще ждут тяжелые бои.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 сегодняшних суток на фронте произошло уже более 100 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, там россияне 30 раз уже пытались потеснить украинских военных.
Кроме того, за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины более 1500 военных. Также украинским военным удалось вчера сбить вражеский вертолет.
При подготовке материала использовались данные карты DeepState, публикация немецкого аналитика Юлиана Репке в Bild, а также комментарий военнослужащего и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.
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