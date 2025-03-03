Охоплює ключові моменти війни: у Чехії презентували документальний проект Linie

За її словами, цей проект охоплює ключові моменти війни в Україні через особисті свідчення тих, хто вижив - цивільних, журналістів, правозахисників. Linie створений у співпраці чеської та української команд, щоб зберегти голоси тих, хто вже три роки живе в реальності війни.

"Наголосила на злочинах Росії проти наших дітей. Тисячі українських дітей були відірвані від домівок, позбавлені своїх імен, сімей та права на дитинство. Окрім того, підкреслила вдячність України за підтримку чеському народу. За участь у роботі Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - зазначила Зарівна.

Також у ході виступу вона закликала надалі підтримувати Bring Kids Back UA та долучатись до боротьби за повернення українських дітей додому.