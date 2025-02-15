У Донецьку та Луганській області закриваються заклади освіти: ЦНС назвало причину

У тимчасово окупованому Донецьку та Луганській області ситуація з поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій і грипу набуває критичного характеру. У зв'язку з цим там вимушені закриватися заклади освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, у Донецьку щонайменше 15 навчальних закладів повністю переведені на дистанційне навчання через масові захворювання серед учнів. Крім того, змушені припинити навчання 11 шкіл.

Схожа ситуація відбувається і в окупованій Луганській області. Там через різкий ріст захворюваності було призупинено навчальний процес у 10 школах, а також у понад 120 класах 45 шкіл. За словами місцевих жителів, діти повертаються додому зі шкіл із кашлем, болем у горлі і температурою, яка не збивається.

Однак ситуація ще більш критична. На окупованих територіях гострий дефіцит кваліфікованих медпрацівників, оскільки більшість лікарів виїхали на підконтрольні Україні території, відмовившись працювати під окупацією. Крім того, лікарні на захоплених росіянами територіях не забезпечені необхідними документами, а якість доступних ліків викликає сумніви.

"Ця ситуація є яскравим прикладом того, що РОА не в змозі розв’язати проблему нестачі медичних кадрів та забезпечити дітей навіть базовою медичною допомогою. Окупанти продовжують витрачати величезні ресурси на загарбницьку війну проти України, залишаючи цивільне населення ТОТ напризволяще", - йдеться у повідомленні.