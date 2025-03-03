Охватывает ключевые моменты войны: в Чехии презентовали документальный проект Linie

По ее словам, этот проект охватывает ключевые моменты войны в Украине через личные свидетельства выживших - гражданских, журналистов, правозащитников. Linie создан в сотрудничестве чешской и украинской команд, чтобы сохранить голоса тех, кто уже три года живет в реальности войны.

"Подчеркнула преступления России против наших детей. Тысячи украинских детей были оторваны от домов, лишены своих имен, семей и права на детство. Кроме того, подчеркнула благодарность Украины за поддержку чешскому народу. За участие в работе Международной коалиции по возвращению украинских детей", - отметила Заривна.

Также в ходе выступления она призвала в дальнейшем поддерживать Bring Kids Back UA и приобщаться к борьбе за возвращение украинских детей домой.