ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Охочих вступити до ЗСУ за контрактом чекає випробувальний термін. Рада ухвалила закон

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 14:08
Охочих вступити до ЗСУ за контрактом чекає випробувальний термін. Рада ухвалила закон Фото: в Україні охочих служити за контрактом перевірятимуть на профпридатність (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні охочих служити на контрактній основі тепер чекає шестимісячний випробувальний термін. Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект сьогодні під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Парламент прийняв в цілому №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", - написав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроект проголосували 262 народні депутати.

Що це означає

"Пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом", - пояснив Железняк.

При цьому військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Детальніше про те, що очікує тих хто не пройшов перевірку і кого вона не торкнеться - раніше писало РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Контрактна армія Мобілізація в Україні
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі