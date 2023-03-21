Охочих вступити до ЗСУ за контрактом чекає випробувальний термін. Рада ухвалила закон

В Україні охочих служити на контрактній основі тепер чекає шестимісячний випробувальний термін. Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект сьогодні під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Парламент прийняв в цілому №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", - написав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроект проголосували 262 народні депутати.

Що це означає

"Пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом", - пояснив Железняк.

При цьому військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Детальніше про те, що очікує тих хто не пройшов перевірку і кого вона не торкнеться - раніше писало РБК-Україна.

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