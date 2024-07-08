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В "Охматдиті" відкрили збір на тлі удару: як підтримати

Київ, Понеділок 08 липня 2024 15:40
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В "Охматдиті" відкрили збір на тлі удару: як підтримати Фото: росіяни вдарили по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У київській дитячій лікарні "Охматдит" збирають кошти на тлі російського ракетного удару, який стався сьогодні, 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Охматдиту".

В "Охматдиті" нагадали, що внаслідок сьогоднішнього удару російських терористів було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі, вибито вікна.

Тож у лікарні відкрили збір. Підтримати можна:

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, російські окупанти вдарили по Києву. Одна з ракет влучила по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого є постраждалі та загиблі.

Для атаки на лікарню, за інформацією Служби безпеки України, російські окупанти використали крилату ракету Х-101.

Більш детально про новий теракт росіян - у репортажі РБК-Україна.

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Київ Охматдит Війна в Україні Ракетний удар
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