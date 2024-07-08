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В "Охматдете" открыли сбор на фоне удара: как поддержать

Киев, Понедельник 08 июля 2024 15:40
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В "Охматдете" открыли сбор на фоне удара: как поддержать Фото: россияне ударили по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В киевской детской больнице "Охматдет" собирают денежные средства на фоне российского ракетного удара, который произошел сегодня, 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Охматдета".

В “Охматдете” напомнили, что в результате сегодняшнего удара российских террористов были повреждены корпусы больницы, разрушены некоторые здания, выбиты окна.

Поэтому в больнице открыли сбор. Поддержать можно:

Удар по "Охматдету"

Напомним, сегодня, 8 июля, российские оккупанты ударили по Киеву. Одна из ракет попала по детской больнице "Охматдет", в результате чего есть пострадавшие и погибшие.

Для атаки на больницу, по информации Службы безопасности Украины, российские оккупанты использовали крылатую ракету Х-101.

Более детально о новом теракте россиян - в репортаже РБК-Украина.

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