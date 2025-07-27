"Охматдит" відновлює ключове відділення: уряд назвав терміни

Ракетний удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, що 8 липня минулого року Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Того дня під російську атаку потрапив Київ та дитяча лікарня "Охматдит".

Внаслідок російської атаки тоді загинули дві людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Крім цього вісім дітей було госпіталізовано з травмами.

Вже 9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки. На це виділили 100 млн гривень.

Зауважимо, що раніше цього місяця попри повітряну тривогу та звуки вибухів у столиці, медики Охматдиту вперше провели трансплантацію органів 4-річної дівчинки після фіксації смерті мозку.

Детальніше про унікальну операцію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.