"Охматдет" восстанавливает ключевое отделение: правительство назвало сроки

Уже в августе в столичном "Охматдете" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это одно из ключевых направлений детской онкогематологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Свириденко объяснила, что в День медицинского работника посетила детскую клинику "Охматдет".
Фото: Свириденко посетила "Охматдет" (facebook.com/yulia.svyrydenko)
"Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга", - заявила она.
По данным премьера, все необходимые работы по восстановлению больницы должны быть завершены до конца года.
"Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать", - подытожила Свириденко.
Напомним, что 8 июля прошлого года Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине. В тот день под российскую атаку попал Киев и детская больница "Охматдет".
В результате российской атаки тогда погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Кроме этого восемь детей были госпитализированы с травмами.
Уже 9 июля, Кабмин принял решение начать работы по восстановлению здания "Охматдета" после атаки. На это выделили 100 млн гривен.
Заметим, что ранее в этом месяце несмотря на воздушную тревогу и звуки взрывов в столице, медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки после фиксации смерти мозга.
Подробнее об уникальной операции, можно узнать в материале РБК-Украина.
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