"Охматдет" восстанавливает ключевое отделение: правительство назвало сроки

Свириденко объяснила, что в День медицинского работника посетила детскую клинику "Охматдет".

Фото: Свириденко посетила "Охматдет" (facebook.com/yulia.svyrydenko)

"Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга", - заявила она.

По данным премьера, все необходимые работы по восстановлению больницы должны быть завершены до конца года.

"Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать", - подытожила Свириденко.