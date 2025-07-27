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"Охматдет" восстанавливает ключевое отделение: правительство назвало сроки

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже в августе в столичном "Охматдете" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это одно из ключевых направлений детской онкогематологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко объяснила, что в День медицинского работника посетила детскую клинику "Охматдет".

 

Фото: Свириденко посетила "Охматдет" (facebook.com/yulia.svyrydenko)

"Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга", - заявила она.

По данным премьера, все необходимые работы по восстановлению больницы должны быть завершены до конца года.

"Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать", - подытожила Свириденко.

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, что 8 июля прошлого года Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине. В тот день под российскую атаку попал Киев и детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки тогда погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Кроме этого восемь детей были госпитализированы с травмами.

Уже 9 июля, Кабмин принял решение начать работы по восстановлению здания "Охматдета" после атаки. На это выделили 100 млн гривен.

Заметим, что ранее в этом месяце несмотря на воздушную тревогу и звуки взрывов в столице, медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки после фиксации смерти мозга.

Подробнее об уникальной операции, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Охматдет