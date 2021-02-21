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Огромный шлейф пыли движется из Сахары в Европу: какие страны накроет

Автор: Роман Тверденко

Шлейф из пыли и песка движется в сторону Европы из пустыни Сахара. Он вскоре окажется над Францией и Испанией.

Об этом сообщает служба Copernicus.

По данным центра, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.

Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в последнюю неделю февраля ожидается с ночными морозами до -19. Вместе с тем, дневная температура местами повысится до +14.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.

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