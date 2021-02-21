Огромный шлейф пыли движется из Сахары в Европу: какие страны накроет

Шлейф из пыли и песка движется в сторону Европы из пустыни Сахара. Он вскоре окажется над Францией и Испанией.

По данным центра, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.

Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.