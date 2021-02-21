Величезний шлейф пилу рухається із Сахари в Європу: які країни накриє

Шлейф з пилу і піску рухається в бік Європи з пустелі Сахара. Він незабаром опиниться над Францією та Іспанією.

За даними центру, так звані жовті хмари пилу накривають Францію і Іспанію. Незабаром вони можуть дістатися і до Скандинавії, а також Британії та Ірландії.

Очікується також, що це призведе до "брудних дощів" в Іспанії і в цілому істотного підвищення температури після похолодання. Може спостерігатися погіршення видимості.