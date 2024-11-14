Огризко оцінив ймовірність запрошення України в НАТО

Запрошення України в НАТО наразі виглядає малоймовірним. Це питання політичної волі та рішучості.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів український дипломат, ексголова МЗС України Володимир Огризко.
"З'явиться умовний Орбан, скаже, а я, баба Яга, проти. Часу для умовляння Орбана вже немає. Тим більше він знає, що через два місяці буде Трамп, який, можливо, його підтримав", - зазначив дипломат.
Він додав, що питання запрошення України в НАТО перейшов у розряд теоретичних. За словами Огризка, якби перемогла демократка Камала Гарріс, такий варіант міг би бути можливим. Але наразі, на думку дипломата, шанси мінімальні.
"Хоча так само Орбан може вийти попити каву в той момент, коли будуть приймати якісь рішення. Такий варіант теж не виключений. Тут питання в політичній волі і в рішучості. А якщо волі нема, тоді ми повертаємося до того, що це політична імпотенція", - вважає дипломат.
Під час повномасштабної війни Україна просунулася у питанні вступу до НАТО. Восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Альянсу.
Українське керівництво закликало ухвалити політичне рішення та надати чіткий графік вступу. Поки що такого рішення не було ухвалено.
У НАТО неодноразово запевняли, що тримають "двері відчиненими" для України. Але союзники наголошують, що Україна не зможе вступу до Альянсу, поки не закінчиться війна.
Як зазначав президент Володимир Зеленський, запрошення України в НАТО - це частина плану перемоги України. При цьому Україна хотіла б отримати запрошення ще до повернення Дональда Трампа до Білого дому.
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