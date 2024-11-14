Огризко оцінив ймовірність запрошення України в НАТО

"З'явиться умовний Орбан, скаже, а я, баба Яга, проти. Часу для умовляння Орбана вже немає. Тим більше він знає, що через два місяці буде Трамп, який, можливо, його підтримав", - зазначив дипломат.

Він додав, що питання запрошення України в НАТО перейшов у розряд теоретичних. За словами Огризка, якби перемогла демократка Камала Гарріс, такий варіант міг би бути можливим. Але наразі, на думку дипломата, шанси мінімальні.

"Хоча так само Орбан може вийти попити каву в той момент, коли будуть приймати якісь рішення. Такий варіант теж не виключений. Тут питання в політичній волі і в рішучості. А якщо волі нема, тоді ми повертаємося до того, що це політична імпотенція", - вважає дипломат.