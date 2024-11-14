Огрызко оценил возможность приглашения Украины в НАТО

"Появится условный Орбан, скажет, а я, баба Яга, против. Времени уговаривать Орбана уже нет. Тем более он знает, что через два месяца будет Трамп, который, возможно, его поддержит", - отметил дипломат.

Он добавил, что вопрос приглашения Украины в НАТО перешел в разряд теоретических. По словам Огрызко, если бы победила демократка Камала Харрис, такой вариант мог бы быть возможным. Но пока, по мнению дипломата, шансы минимальны.

"Хотя так само Орбан может выйти попить кофе в тот момент, когда будут принимать какие-то решения. Такой вариант тоже не исключен. Здесь вопрос в политической воли и в решительности. А если воли нет, тогда мы возвращаемся к тому, что это политическая импотенция", - считает дипломат.