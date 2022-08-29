Ограждение на полтысячи километров. Литва достроила забор на границе с Беларусью

Литва полностью возвела забор на границе с Беларусью. Его строительство завершилось еще в конце прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание BNS .

Отмечается, что общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 километров, из них более 100 километров границы проходят по берегам рек и озер.

В прошедшие выходные бригада подрядчиков установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью.

Напомним, в Государственной пограничной службе Литвы заявляли о планах отгородиться от Беларуси забором за два года, стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

Литва планировала завершить строительство еще до конца прошлого года, однако с весны 2022 года специалисты начали устанавливать колючую проволоку.

Стоит отметить, что на такие меры Литва пошла после миграционного кризиза, который охватил литовско-белорусскую границу в прошлом году. Тогда в страну из Беларуси нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.