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Ограждение на полтысячи километров. Литва достроила забор на границе с Беларусью

Фото: Литва достроила забор на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Литва полностью возвела забор на границе с Беларусью. Его строительство завершилось еще в конце прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание BNS.

В прошедшие выходные бригада подрядчиков установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью.

EPSO-G, которая занимается строительством.

Отмечается, что общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 километров, из них более 100 километров границы проходят по берегам рек и озер.

Напомним, в Государственной пограничной службе Литвы заявляли о планах отгородиться от Беларуси забором за два года, стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

Литва планировала завершить строительство еще до конца прошлого года, однако с весны 2022 года специалисты начали устанавливать колючую проволоку.

Стоит отметить, что на такие меры Литва пошла после миграционного кризиза, который охватил литовско-белорусскую границу в прошлом году. Тогда в страну из Беларуси нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.

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