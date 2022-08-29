Огорожа на півтисячі кілометрів. Литва добудувала паркан на кордоні з Білоруссю

Литва повністю звела паркан на кордоні з Білоруссю. Його будівництво завершилося ще наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеве видання BNS .

Зазначається, що загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 кілометрів, з них понад 100 кілометрів кордону проходять берегами річок та озер.

"Команда проекту продовжує роботу – на кордоні працюють фахівці з технічного обслуговування, усуваються дрібні дефекти зведеного бар'єру, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться ведення проектної документації", - розповів представник компанії EPSO-G, яка займається будівництвом.

"Фізичний бар'єр - паркан та ріжучий дріт - встановлений на ділянках завдовжки близько 502 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі Литви заявляли про плани відгородитися від Білорусі парканом за два роки, вартість огорожі коштуватиме близько 150 млн доларів.

Литва планувала завершити будівництво ще до кінця минулого року, проте з весни 2022 року фахівці почали встановлювати колючий дріт.

Варто зазначити, що на такі заходи Литва пішла після міграційного кризи, який торік охопив литовсько-білоруський кордон. Тоді до країни з Білорусі нелегально прибули майже 4,2 тисячі мігрантів.