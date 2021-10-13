Ограничения на вход в Раду для непривитых проголосуют на следующей неделе, - Радуцкий

Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос введения ограничения на вход в Верховную Раду для людей без вакцинации от коронавируса. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки.

"Я думаю, что постановление будет принято. Думаю, что спикер его безотлагательно подпишет. И оно будет иметь уже законную силу. Но это будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе",- сказал Радуцкий.

Если нардепы поддержат постановление, то в Раду будут пускать нардепов, журналистов, посетителей и сотрудников Аппарата ВР только с такими документами: