UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ограничения на вход в Раду для непривитых проголосуют на следующей неделе, - Радуцкий

Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос введения ограничения на вход в Верховную Раду для людей без вакцинации от коронавируса. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Я думаю, что постановление будет принято. Думаю, что спикер его безотлагательно подпишет. И оно будет иметь уже законную силу. Но это будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе",- сказал Радуцкий.

Если нардепы поддержат постановление, то в Раду будут пускать нардепов, журналистов, посетителей и сотрудников Аппарата ВР только с такими документами:

  • документ о вакцинации от COVID-19 хотя бы одной дозой;
  • ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген к коронавирусу;
  • справка о выздоровлении от COVID-19.
Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМихаил РадуцкийВакцинацияКарантин