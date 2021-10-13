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Ограничения на вход в Раду для непривитых проголосуют на следующей неделе, - Радуцкий

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Киев, Среда 13 октября 2021 16:53
Ограничения на вход в Раду для непривитых проголосуют на следующей неделе, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос введения ограничения на вход в Верховную Раду для людей без вакцинации от коронавируса. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Я думаю, что постановление будет принято. Думаю, что спикер его безотлагательно подпишет. И оно будет иметь уже законную силу. Но это будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе",- сказал Радуцкий.

Если нардепы поддержат постановление, то в Раду будут пускать нардепов, журналистов, посетителей и сотрудников Аппарата ВР только с такими документами:

  • документ о вакцинации от COVID-19 хотя бы одной дозой;
  • ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген к коронавирусу;
  • справка о выздоровлении от COVID-19.
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