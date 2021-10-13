Ограничения на вход в Раду для непривитых проголосуют на следующей неделе, - Радуцкий
Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос введения ограничения на вход в Верховную Раду для людей без вакцинации от коронавируса. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".
"Я думаю, что постановление будет принято. Думаю, что спикер его безотлагательно подпишет. И оно будет иметь уже законную силу. Но это будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе",- сказал Радуцкий.
Если нардепы поддержат постановление, то в Раду будут пускать нардепов, журналистов, посетителей и сотрудников Аппарата ВР только с такими документами:
- документ о вакцинации от COVID-19 хотя бы одной дозой;
- ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген к коронавирусу;
- справка о выздоровлении от COVID-19.