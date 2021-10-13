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Обмеження на вхід у Раду для нещеплених проголосують наступного тижня, - Радуцький

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 16:53
Обмеження на вхід у Раду для нещеплених проголосують наступного тижня, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький, глава комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Народні депутати планують розглянути питання введення обмеження на вхід до Верховної ради для людей без вакцинації від коронавірусу. Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

"Я думаю, що постанова буде прийнята. Думаю, що спікер її невідкладно підпише. І вона буде мати вже законну силу. Але це буде розглядатися вже наступного пленарного тижня", - сказав Радуцький.

Якщо нардепи підтримають постанову, то до Ради будуть пускати нардепів, журналістів, відвідувачів та співробітників Апарату ВР лише з такими документами:

  • документ про вакцинацію від COVID-19 хоча б одною дозою;
  • ПЛР-тест або експрес-тест на антиген до коронавірусу;
  • довідка про одужання від COVID-19.
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