Обмеження на вхід у Раду для нещеплених проголосують наступного тижня, - Радуцький

Народні депутати планують розглянути питання введення обмеження на вхід до Верховної ради для людей без вакцинації від коронавірусу. Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав терміни.

"Я думаю, що постанова буде прийнята. Думаю, що спікер її невідкладно підпише. І вона буде мати вже законну силу. Але це буде розглядатися вже наступного пленарного тижня", - сказав Радуцький.

Якщо нардепи підтримають постанову, то до Ради будуть пускати нардепів, журналістів, відвідувачів та співробітників Апарату ВР лише з такими документами: