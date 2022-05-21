Ограничения в Одесской области: трассу Одесса-Рени не будут закрывать для граждан

В Одесской области не будут вводить запрет на проезд по трассе Одесса-Рени для граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.
"Движение общественного транспорта остается, трасса Одесса - Рени не закрыта, проезд по ней возможен для граждан обоих полов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что режимные ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки. То есть на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники имеют право дополнительно проверить намерения путешественников.
"Если вы имеете подтверждение цели своего следования (служебная деятельность, следование к месту жительства и регистрации, билеты для дальнейшего движения, т.д.) и во время опроса у пограничника не возникает подозрений относительно ваших намерений воспользоваться особенностями местности преступным способом, вы следуете далее в общем порядке", - сообщают в горсовете.
Напомним, что сегодня, 21 мая, пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.
В частности, запрещалось движение по участку автомобильной дороги Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова.
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