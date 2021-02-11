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Ограничения для фур после Киева ввели и на Закарпатье

Автор: РБК-Украина

С утра 11 февраля действует ограничение движения тяжеловесного автотранспорта на въезд в Киев и на автодороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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В частности, ограничения на въезд в города ввели на следующих автодорогах:

  • М-01 Киев-Чернигов
  • М-03 Киев-Харьков
  • М-05 Киев-Одесса
  • М-06 Киев-Чоп
  • М-07 Киев-Ковель
  • Н-01 Киев-Знаменка
  • Н-08 Борисполь-Мариуполь

С 6:15 11 февраля введено ограничение движения фур на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

"Полицейские призывают водителей без необходимости не садиться за руль", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

Столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.

Из-за ухудшения погоды в Киеве закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

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