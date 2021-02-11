Ограничения для фур после Киева ввели и на Закарпатье

С утра 11 февраля действует ограничение движения тяжеловесного автотранспорта на въезд в Киев и на автодороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.
В частности, ограничения на въезд в города ввели на следующих автодорогах:
С 6:15 11 февраля введено ограничение движения фур на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.
"Полицейские призывают водителей без необходимости не садиться за руль", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.
Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.
Столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.
Из-за ухудшения погоды в Киеве закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.