Обмеження для фур після Києва запровадили й на Закарпатті

Від ранку 11 лютого діє обмеження руху великовагового автотранспорту на в’їзд до міста Києва та на автодорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.
Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram.
Зокрема, обмеження на в’їзд до міста Києва запровадили на таких автодорогах:
З 6:15 11 лютого запроваджено обмеження руху фур на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.
"Поліцейські закликають водіїв без нагальної потреби не сідати за кермо", - йдеться в повідомленні.
Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.
Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади.
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