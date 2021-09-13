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Без ограничений карантина. Какие привилегии получат вакцинированные (полный список)

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 21:20
Без ограничений карантина. Какие привилегии получат вакцинированные (полный список) Фото: в Украине усиливают карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине усиливают карантин. Вакцинированные от коронавируса получат привилегии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение Кабмина.

В частности, ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дия".

Полный список привилегий:

  • лица с "желтым" или "зеленым" сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях;
  • ограничения красного уровня не будут работать для образовательных учереждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников "зеленого" сертификата;
  • ограничения желтого уровня не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников "зеленого" сертификата.

Напомним, сегодня Кабинет министров провел заседание, на котором согласовали новые правила карантина.

Отметим, в Украине стремительно растет заболеваемость на COVID. Названы лидирующие области.

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