Без ограничений карантина. Какие привилегии получат вакцинированные (полный список)

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на решение Кабмина.

В частности, ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дия".

Полный список привилегий: