Без обмежень карантину. Які привілеї отримають вакциновані (повний список)
Фото: в Україні посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні посилюють карантин. Вакциновані від коронавірусу отримають привілеї.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення Кабміну.
Зокрема, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.
Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії".
Повний список привілеїв:
- особи з "жовтим" чи "зеленим" сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Відповідне правило стосується й мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
- обмеження червоного рівня не працюватимуть для учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в усіх учасників "зеленого" сертифікату;
- обмеження жовтого рівня не працюватимуть для учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату.
- обмеження червоного рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в усіх працівників "зеленого" сертифікату;
- обмеження жовтого рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в 80% працівників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату;
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