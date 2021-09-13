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Без обмежень карантину. Які привілеї отримають вакциновані (повний список)

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 21:20
Без обмежень карантину. Які привілеї отримають вакциновані (повний список) Фото: в Україні посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні посилюють карантин. Вакциновані від коронавірусу отримають привілеї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення Кабміну.

Зокрема, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії".

Повний список привілеїв:

  • особи з "жовтим" чи "зеленим" сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Відповідне правило стосується й мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • обмеження червоного рівня не працюватимуть для учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в усіх учасників "зеленого" сертифікату;
  • обмеження жовтого рівня не працюватимуть для учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату.
  • обмеження червоного рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в усіх працівників "зеленого" сертифікату;
  • обмеження жовтого рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в 80% працівників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату;

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів провів засідання, на якому погодили нові правила карантину.

Зазначимо, в Україні стрімко зростає захворюваність на COVID. Названі лідируючі області.

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