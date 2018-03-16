У Києві через негоду 19 березня можуть оголосити вихідним днем

Через погіршення погодних умов 19 березня у Києві можуть оголосити вихідним днем. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА.

"В разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. Про що буде повідомлено окремо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через складні погодні умови, які очікується в Україні цими вихідними, сьогодні, 16 березня 2018 року, до Києва з 19:00 буде обмежено в’їзд вантажівок.

Внаслідок активного циклону в Києві та області на вихідні очікуються складні погодні умови. Зокрема, 17 березня вночі та вдень очікується сильний сніг, що може призвести до утворення снігового покриву 8-15 см. Також синоптики прогнозують пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. Зниження температури вночі та вдень до 3-8 градусів морозу.