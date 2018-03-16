Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві через негоду 19 березня можуть оголосити вихідним днем

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 14:59
Фото: негода у Києві (facebook.com/MNSMYKOL)
Фото: негода у Києві (facebook.com/MNSMYKOL)

Першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

Через погіршення погодних умов 19 березня у Києві можуть оголосити вихідним днем. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА.

"В разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. Про що буде повідомлено окремо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через складні погодні умови, які очікується в Україні цими вихідними, сьогодні, 16 березня 2018 року, до Києва з 19:00 буде обмежено в’їзд вантажівок

Внаслідок активного циклону в Києві та області на вихідні очікуються складні погодні умови. Зокрема, 17 березня вночі та вдень очікується сильний сніг, що може призвести до утворення снігового покриву 8-15 см. Також синоптики прогнозують пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. Зниження температури вночі та вдень до 3-8 градусів морозу.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Негода в Україні: в "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах Негода в Україні: у Лисичанську знеструмлено майже 2 тис. будинків
Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, КМДА, Київ
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top