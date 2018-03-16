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Интервью

Непогода в Киеве: в столицу с 19:00 будет ограничен въезд грузовиков

НовостиИнфраструктура    16.03.2018 - 13:51
Фото: непогода в Украине (УНИАН)
Фото: непогода в Украине (УНИАН)

В Киеве и области на выходных ожидаются сложные погодные условия

Из-за сложных погодных условий, которые ожидаются в Украине в эти выходные, сегодня, 16 марта 2018 года, в Киев с 19:00 будет ограничен въезд грузовиков. Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Вследствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходных ожидаются сложные погодные условия! 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8 градусов мороза. Сегодня с 19:00 часов вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через город Киев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для проезда снегоуборочной техники в центре Киева будет осуществляться эвакуация автомобилей.

Водителей просят отказаться от поездок на собственной машине.

 

Внимание в Результате активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия! 17...

Опубликовано Департамент транспортной инфраструктуры КГГА 16 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий 17-19 марта в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры, в частности в движении транспорта.

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Теги: Гидрометцентр, Киев, ограничение
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