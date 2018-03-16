Обмеження в'їзду вантажівок у Київ триватиме до 19 березня

Сьогодні, 16 березня, 19:00, через погіршення погодних умов, був введений режим обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в столицю. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання Київського міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

За його словами обмеження в'їзду великовагового та великовантажного транспорту в столицю буде діяти з 19:00 16 березня і до понеділка 19 березня. Як уточнив Поворозник, піти на це міру довелося у зв'язку зі складними погодними умовами.

Також уточнюється, що режим обмеження в'їзду передбачає зокрема те, що відповідні служби оперативно приймати рішення про заборону чи дозвіл на проїзд вантажівок у місто, виходячи з ситуації і погодних умов. За словами першого заступника голови КМДА, це дозволить уникнути блокування руху на дорогах та перешкоди роботі снігоприбиральної техніки.

Режим обмеження буде діяти до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови і ситуацію на дорогах.

Всі профільні комунальні служби міста приведені до максимальної готовності для прибирання снігу. Крім того, міська влада звернулася до Міноборони і МВС з проханням у разі необхідності (за зверненням районних адміністрацій) залучати спецтехніку та особовий склад до прибирання автомобільних доріг, тротуарів, переходів тощо.

Для правильної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть переміщені евакуаторами.

Також міська влада переконливо просить киян під час негоди не користуватися особистим авто і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту, особливо для поїздок у центральну частину міста.

Як повідомлялося раніше, в наслідок активного циклону в Київській області та місті Києві на вихідних очікуються складні погодні умови! 17 березня вночі та вдень сильний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см). Пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. Зниження температури вночі та вдень до 3-8 градусів морозу. В результаті з 19:00 вводиться обмеження в'їзду габаритного транзитного транспорту через місто Київ.

Крім того, Поворозник зазначив, що в разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. У першу чергу це торкнеться дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Про що буде повідомлено окремо.