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Ограничение продажи премиального топлива: Разумков поручил комитету проработать ситуацию

Автор: Юлия Струк

Глава парламента Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с ограничением продажи топлива на автозаправочных станциях. Он поручил профильному комитету Верховной рады проработать эту ситуацию.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Все видели, что происходит сегодня на АЗС ... Уверен, что этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить. И не создавать очередной раз такие проблемы с обеспечением украинских граждан. Параллельно обращаюсь к председателю комитета, пожалуйста, на уровне комитета проработайте эту ситуацию, дайте свою оценку, почему мы снова сталкиваемся с этой проблемой", - сообщил спикер Рады.

Напомним, введение правительством верхней планки цен на бензин и дизельное топливо привело к тому, что крупнейшие сети АЗС прекратили продажу премиального бензина А-95 и ДТ. Минэкономики выпустило специальное разъяснение о том, что решение Кабмина касается только обычного топлива, и АЗС начали возобновлять продажу.

Как писало РБК-Украина, по данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 гривны за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 16,8% до 28,1 гривны. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 гривны за литр.

Рост цен на бензин возобновился в начале мая. С начала месяца цена бензина А-95 поднялась почти на 1 гривну за литр.

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Новости Украины топливоВерховная РадаДмитрий Разумков