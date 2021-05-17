Ограничение продажи премиального топлива: Разумков поручил комитету проработать ситуацию

Глава парламента Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с ограничением продажи топлива на автозаправочных станциях. Он поручил профильному комитету Верховной рады проработать эту ситуацию.
"Все видели, что происходит сегодня на АЗС ... Уверен, что этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить. И не создавать очередной раз такие проблемы с обеспечением украинских граждан. Параллельно обращаюсь к председателю комитета, пожалуйста, на уровне комитета проработайте эту ситуацию, дайте свою оценку, почему мы снова сталкиваемся с этой проблемой", - сообщил спикер Рады.
Напомним, введение правительством верхней планки цен на бензин и дизельное топливо привело к тому, что крупнейшие сети АЗС прекратили продажу премиального бензина А-95 и ДТ. Минэкономики выпустило специальное разъяснение о том, что решение Кабмина касается только обычного топлива, и АЗС начали возобновлять продажу.
Как писало РБК-Украина, по данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 гривны за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 16,8% до 28,1 гривны. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 гривны за литр.
Рост цен на бензин возобновился в начале мая. С начала месяца цена бензина А-95 поднялась почти на 1 гривну за литр.