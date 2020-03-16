Ограничение на передвижение между городами носит исключительно рекомендационный характер, - КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что ограничение на передвижение между столицей и другими городами имеет пока исключительно рекомендованный характер. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, власти Киева рекомендуют выходить из дома только в исключительных случаях.

"Что касается ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами – имеет пока исключительно рекомендационный характер. С учетом того, что закрыта большая часть развлекательных и торговых заведений, это сдержит переток людей. Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома в исключительных случаях - работа, магазин, аптека, больница. Максимально ограничить социальное общение", - заявил Поворозник.

Ранее Николай Поворозник заявил, что Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине.

Напомним, в Киеве усилили карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Тем временем, в Офисе президента Владимира Зеленского пока продолжается заседание с представителями Кабмина о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине.