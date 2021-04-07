Ограничение комиссии за эквайринг приведет к сворачиванию сети безналичных расчетов, - Коробкова

Речь идет о зарегистрированных в Верховной раде законопроектах №4178, №4178-1, №4364, которые предусматривают регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг.

По словам Коробковой, такая комиссия компенсирует часть расходов банка-эмитента на выпуск, обслуживание карт, развитие соответствующей инфраструктуры и безопасность платежей.

Благодаря этому клиенты могут бесплатно получить карту и пользоваться ею. Также, как отмечается в сообщении, в результате дохода от интерчейнджа банки финансируют различные программы лояльности. Например, кэшбеки или так называемые льготные периоды пользования кредитными средствами на карте.

Если Верховная рада поддержит соответствующие изменения относительно госрегулирования комиссий, по словам Коробковой, весьма вероятен сценарий, что банки будут вынуждены отказаться от программ лояльности и сворачивать сеть POS-терминалов.

В свою очередь, банковское сообщество готово добровольно постепенно уменьшать комиссию интерчейндж в Украине. Предлагается, что с июля 2021 года ее размер не будет превышать 1,20%, с июля 2022-го - 1,00%, а с 2023 года - 0,90%. Соответствующее обращение уже направлено к Офису президента и ряду органов государственной власти.