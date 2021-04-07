Ідеться про законопроекти №4178, №4178-1, №4364 зареєстровані у Верховній раді, що передбачають регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг.

За словами Коробкової, така комісія компенсує частину витрат банку-емітента на випуск, обслуговування карток, розвиток відповідної інфраструктури та безпеку платежів.

Завдяки цьому клієнти можуть безкоштовно отримати картку та користуватися нею. Також, як зазначається у повідомленні, внаслідок доходу від інтерчейндж банки фінансують різні програми лояльності. Наприклад, кешбеки чи так звані пільгові періоди користування кредитними коштами на картці.

Якщо Верховна рада підтримає відповідні зміни щодо держрегулювання комісій, за словами Коробкової, досить імовірний сценарій, що банки будуть змушені відмовитися від програм лояльності та згортати мережу POS-терміналів.

Своєю чергою, банківська спільнота готова добровільно поступово зменшувати комісію інтерчейндж в Україні. Пропонується, що з липня 2021 року її розмір не перевищуватиме 1,20%, з липня 2022-го - 1,00%, а з 2023 року - 0,90%. Відповідне звернення вже направлено до Офісу президента та низки органів державної влади.