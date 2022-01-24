Ограбление суда во Львове: задержан подозреваемый

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении апелляционного хозяйственного суда во Львове . Инцидент произошел в ночь на 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области .

По данным полиции, к краже 120 тысяч долларов из кабинета судьи причастен 28-летний житель Червонограда. Установлено, что ранее он был неоднократно привлечен к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Злоумышленника задержали вчера, 23 января. У него изъяли вещественные доказательства его причастности к правонарушению.

Фото: во Львове задержали подозреваемого в ограблении суда (lv.npu.gov.ua)

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.