Во Львове из кабинета судьи украли 120 тысяч долларов
Во Львове злоумышленник за восемь минут украл 120 тысяч долларов из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда. Грабитель залез в суд через окно на втором этаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного апелляционного хозяйственного суда.
"В ночь на 18 января 2022 неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах", - говорится в сообщении.
По факту проникновения полицией возбуждено уголовное производство, ведется следствие. О результатах следствия будет сообщено дополнительно.
"Грабитель залез в суд через окно на втором этаже, поднявшись по решетке на первом этаже, сломал сейф и вытащил из него деньги. Внутри суда злоумышленник пробыл не больше восьми минут", - пишет местное издание "Високий замок".
Сообщается, что сигнализации в помещении нет, государственная охрана злоумышленника не заметила.
По информации СМИ, полученной в полиции, судья объяснила, что деньги, похищенные злоумышленником, принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, оставив средства на хранение.
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