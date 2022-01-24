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Пограбування суду у Львові: затримано підозрюваного

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Львів, Понеділок 24 січня 2022 17:02
Пограбування суду у Львові: затримано підозрюваного Фото: поліція затримала підозрюваного у пограбуванні львівського суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Поліцейські затримали підозрюваного в пограбуванні апеляційного господарського суду у Львові. Інцидент стався у ніч проти 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

За даними поліції, до крадіжки 120 тисяч доларів з кабінету судді причетний 28-річний мешканець Червонограда. Встановлено, що раніше його було неодноразово притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.

Зловмисника затримали вчора, 23 січня. У нього вилучили речові докази його причетності до правопорушення.

Пограбування суду у Львові: затримано підозрюваного

Фото: у Львові затримали підозрюваного у пограбуванні суду (lv.npu.gov.ua)

Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові зловмисник за вісім хвилин викрав 120 тисяч доларів з кабінету судді Західного апеляційного господарського суду. Грабіжник заліз до суду через вікно другого поверху.

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