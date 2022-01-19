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Во Львове ночью ограбили апелляционный хозяйственный суд

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Львов, Среда 19 января 2022 13:03
Во Львове ночью ограбили апелляционный хозяйственный суд Фото: во Львове ограбили суд (google maps)
Автор: Иванна Шовкун

19 января ночью во Львове неизвестный ограбил апелляционный хозяйственный суд. Вор похитил деньги из сейфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Грабитель разбил окно на первом этаже здания Западного апелляционного хозяйственного суда и пробрался в помещение. Оттуда он похитил лежащие в сейфе деньги. Сумму, которую украли, не разглашают.

На месте происшествия работают правоохранители. В полиции отметили, что следователи уже открыли уголовное производство. В суде комментировать инцидент отказались. Однако информацию журналистам подтвердили в пресс-службе полиции.

Напомним, вечером 16 января в полицию обратились с сообщением о разбойном нападении на автозаправочную станцию в селе Куриловка Купянского района. Неизвестный, угрожая оружием, забрал 15 тысяч гривен.

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