Ограбление в Киеве: полиция изъяла видео с камер и открыла дело

Полиция квалифицировала инцидент как разбой и умышленное убийство

Полиция изъяла видео с камер наблюдения на месте ограбления ломбарда в Киеве и открыла уголовные производства. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин-ломбард. По факту ограбления открыты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает участников и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 августа в Киеве на улице Щербаковского трое неизвестных ограбили ломбард и застрелили охранника, после чего скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

Позже полицейские нашли автомобиль, на котором скрылись грабители с места преступления. В сообщении указано, что в гаражном кооперативе на улице Нечуя-Левицкого обнаружили сгоревший Peugeot. Для поиска и задержания нападавших ввели оперативные планы.