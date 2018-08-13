Ограбление в Киеве: появились фото нападения изнутри

Сумма ущерба составляет более 5 млн гривен

По словам владельца ломбарда, общая сумма ущерба составляет свыше 5 миллионов гривен. Об этом давая комментарии журналистам сообщил начальник Шевченковского управления Нацполиции Приступа Герман.

Также он добавил, что тело убитого 57-летнего охранника пока что находится в помещении магазина и его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Фото: нападение на ломбард в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. Трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

Впоследствии стало известно, что полиция нашла автомобиль грабителей ломбарда в Киеве. На территории гаражного кооператива, который находится на улице Нечуя-Левицкого, полицейские нашли подожжен автомобиль Peugeot.