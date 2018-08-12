Полиция нашла автомобиль грабителей ломбарда в Киеве

Новости Происшествия 12.08.2018 - 22:42
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Полицейские на территории гаражного кооператива нашли сожженную машину Peugeot

Полицейские нашли автомобиль, на котором удирали грабители с места преступления. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Полиция Киева.

В сообщении сказано, что на территории гаражного кооператива, который находится на улице Нечуя-Левицкого, полицейские нашли подожженный автомобиль Peugeot.

Для поиска и задержания злоумышленников столичная полиция ввела специальные оперативные планы. Все наряды полиции ориентированы для установления местонахождения нападавших.

Полиция нашла автомобиль грабителей ломбарда в Киеве
Полиция нашла автомобиль грабителей ломбарда в Киеве

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

 

Напомним, Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

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Теги:  полиция,  Киев,  ограбление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС