Пограбування в Києві: поліція вилучила відео з камер і відкрила справу

Поліція кваліфікувала інцидент як розбій та умисне вбивство

Поліція вилучила відео з камер спостереження на місці пограбування ломбарду в Києві і відкрила кримінальні провадження. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, встановлених в приміщенні і біля входу в магазин-ломбард. За фактом пограбування відкриті кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює учасників та обставини інциденту. Речові докази, вилучені з місця події, направлять на експертизу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня в Києві на вулиці Щербаківського троє невідомих пограбували ломбард і застрелили охоронця, після чого зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки".

Пізніше поліцейські знайшли автомобіль, на якому зникли грабіжники з місця злочину. У повідомленні зазначено, що в гаражному кооперативі на вулиці Нечуя-Левицького знайшли згорілий Peugeot. Для пошуку і затримання нападників ввели оперативні плани.