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Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен. ГБР задержало преступную группу

Фото: преступная группа ограбила отделение Госспецсвязи (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

ГБР задержало преступную группировку, которая ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи. Грабители похитили ювелирные изделия и наличные на сумму около 90 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ведомстве рассказали, что группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла и ограбила помещение госструктуры.

ГБР установило всех

Задержанные подозреваются в ограблении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в чужое помещение. Также их подозревают в краже в крупных размерах в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области задержана преступная группа в составе из пяти человек, совершивших 9 ограблений на территории региона.

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