Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен. ГБР задержало преступную группу

В ведомстве рассказали, что группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла и ограбила помещение госструктуры.

ГБР установило всех

Задержанные подозреваются в ограблении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в чужое помещение. Также их подозревают в краже в крупных размерах в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.