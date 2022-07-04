Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень. ДБР затримало злочинну групу

У відомстві розповіли, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом і обстрілами прилеглої до відділення території, проникла і пограбувала приміщення держструктури.

ДБР встановило всіх

Затримані підозрюються в пограбуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в чуже приміщення. Також їх підозрюють у крадіжці у великих розмірах в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.