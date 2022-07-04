Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень. ДБР затримало злочинну групу

ДБР затримало злочинне угруповання, яке пограбувало одне з київських відділень Держспецзв'язку. Грабіжники викрали ювелірку та готівку на суму близько 90 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
У відомстві розповіли, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом і обстрілами прилеглої до відділення території, проникла і пограбувала приміщення держструктури.
ДБР встановило всіх
Затримані підозрюються в пограбуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в чуже приміщення. Також їх підозрюють у крадіжці у великих розмірах в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.
Нагадаємо, у Київській області затримано злочинну групу у складі з п'яти осіб, які вчинили 9 пограбувань на території регіону.
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