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Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень. ДБР затримало злочинну групу

Фото: злочинна група пограбувала відділення Держспецзв'язку (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

ДБР затримало злочинне угруповання, яке пограбувало одне з київських відділень Держспецзв'язку. Грабіжники викрали ювелірку та готівку на суму близько 90 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У відомстві розповіли, що група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом і обстрілами прилеглої до відділення території, проникла і пограбувала приміщення держструктури.

ДБР встановило всіх

Затримані підозрюються в пограбуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в чуже приміщення. Також їх підозрюють у крадіжці у великих розмірах в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, у Київській області затримано злочинну групу у складі з п'яти осіб, які вчинили 9 пограбувань на території регіону.

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