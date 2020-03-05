Из ОГП уйдут все заместители Рябошапки, кроме Холодницкого

Вслед за уволенным генпрокурором Русланом Рябошапкой прокуратуру покинут все его заместители, кроме руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, срок полномочий председателя САП заканчивается в ноябре этого года. Уволить его ранее на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директора НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку.

Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.