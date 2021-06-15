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ОГП проводит большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел, - Венедиктова

Автор: РБК-Украина

Офис генпрокурора проводит "большую инспекцию" постановлений о закрытии важных уголовных дел. Сейчас в Едином реестре досудебных расследований осталось 1,5 млн дел.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на форуме "Украина 30".

"Сейчас мы проводим большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел. Их с начала работы ЕРДР 7,5 млн производств, "живых" на сегодня полтора (миллиона, - ред.). Есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Ранее Венедиктова заявила, что офис генпрокурора Украины создаст платформу сотрудничества для расследования преступлений против журналистов. В ведомстве отметили важность диалога с представителями СМИ, и подчеркнули готовность стать более открытыми для общества.

Также Венедиктова рассказывала, что опубликованы журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных процессах против нардепа.

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Новости Украины Ирина Венедиктова