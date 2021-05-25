Офис генпрокурора создает платформу для расследования преступлений против журналистов

Офис генпрокурора Украины создаст платформу сотрудничества для расследования преступлений против журналистов . В ведомстве отметили важность диалога с представителями СМИ, и подчеркнули готовность стать более открытыми для общества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины по итогам встречи с представителями неправительственных организаций и СМИ.

Отмечается, что встреча генерального прокурора Ирины Венедиктовой с представителями неправительственных организаций и СМИ была посвящена борьбе с уголовными преступлениями, совершенными против журналистов, а также расследованиям фактам воспрепятствования профессиональной журналистской деятельности в Украине.

′′Открытый диалог в каждой отрасли для нас крайне важен, поскольку прокуратура становится все более открытой для общественности и общества, а восстановление доверия к ведомству - наша главная цель. Журналисты - хранители свободы слова, часто даже рискуя жизнью", - отметила она.

По ее словам, безнаказанность за преступления против журналистов неприемлема, и Офис генпрокурора стремится изменить ситуацию. "Поэтому начинаем прямое сотрудничество, чтобы объединить усилия для преодоления этого явления и более эффективной работы всей системы", - уточнила Венедиктова.

Она добавила, что согласно рекомендациям парламентских слушаний о безопасности журналистской деятельности в Украине, Офис генпрокурора создает рабочие и межведомственные рабочие группы, на которых будут регулярно проходить слушания относительно состояния досудебного расследования по таким делам.

В ходе встречи были отмечено, что в 2020 году прокуроры направили в суды в шесть раз больше обвинительных заключений по уголовным производствам о преступлениях против журналистов, чем в 2019-м. За первый квартал текущего года в суды направлено шесть обвинительных заключений, из которых по четырем уже приговоры. Также была подчеркнуто важность активизации расследования самых громких дел об убийстве журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова и других.

′′Мы понимаем, что правоохранительная система должна работать лучше. Однако я уверена, что есть пути решения и их нужно искать. Именно поэтому я инициирую отдельную платформу - отраслевую рабочую группу с профильными НКО, СМИ и журналистами, которые стали жертвами, чтобы подробно разобрать все проблемы, поделиться информацией и продвинуться к результатам",- отметила Венедиктова.