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ОГП перевірить прокурорів через нові факти у справі "Карфаген"

11:37 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський (facebook.com/anton.kovalsky)

Після появи нових фактів під час другого етапу операції "Карфаген" в ОГП призначили службове розслідування. Перевірка стосуватиметься можливих порушень прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Відповідний наказ видав виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський. Підставою для початку розслідування стали матеріали моніторингу медіа, зокрема публікації про можливе сприяння представників прокуратури у поверненні раніше вилученого майна.

Йдеться про майно, арештоване або вилучене в межах кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420. Наразі особи, які могли бути причетними до таких дій, не встановлені.

Під час службового розслідування в ОГП перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати свої повноваження або службовий статус у приватних інтересах. Також з'ясують, чи не впливали вони на службову діяльність інших осіб і чи не вчиняли інших неправомірних дій.

Якщо за результатами перевірки виявлять відповідні підстави, Офіс генерального прокурора ухвалить рішення в межах своїх повноважень.

Водночас в ОГП наголошують: початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення вже доведена.

Нагадаємо, операція "Карфаген" стосується розслідування діяльності злочинних організацій, які, за версією слідства, могли працювати під прикриттям правоохоронців.

Під час другого етапу операції НАБУ і САП заявили про викриття угруповання, до якого могли входити посадовці СБУ, Нацполіції та прокуратури.

Її учасникам приписують прикриття 52 шахрайських кол-центрів, збут наркотиків, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої валюти. Також слідство перевіряє можливу причетність фігурантів до викрадень і катувань людей.

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