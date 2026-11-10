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ОГП проверит прокуроров из-за новых фактов по делу "Карфаген"

11:37 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский (facebook.com/anton.kovalsky)

После появления новых фактов во время второго этапа операции "Карфаген" в ОГП было назначено служебное расследование. Проверка будет касаться возможных нарушений прокуроров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский. Основанием для начала расследования стали материалы мониторинга медиа, в частности, публикации о возможном содействии представителей прокуратуры в возвращении ранее изъятого имущества.

Речь идет об имуществе, арестованном или изъятом в рамках уголовных производств по незаконной деятельности колл-центров и сети U420. В настоящее время лица, которые могли быть причастны к таким действиям, не установлены.

В ходе служебного расследования в ОГП проверят, могли ли работники прокуратуры использовать свои полномочия или служебный статус в частных интересах. Также выяснят, не влияли ли они на служебную деятельность других лиц и не совершали ли других неправомерных действий.

Если по результатам проверки будут выявлены соответствующие основания, Офис генерального прокурора примет решение в пределах своих полномочий.

В то же время, в ОГП отмечают: начало служебного расследования не означает, что причастность любого лица к правонарушению уже доведена.

Напомним, операция "Карфаген" касается расследования деятельности преступных организаций, которые, по версии следствия, могли работать под прикрытием правоохранителей.

Во время второго этапа операции НАБУ и САП заявили о разоблачении группировки, в которую могли входить должностные лица СБУ, Нацполиции и прокуратуры.

Ее участникам приписывают прикрытие 52 мошеннических колл-центров, сбыт наркотиков, изготовление контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также следствие проверяет возможную причастность фигурантов к похищениям и пыткам людей.

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