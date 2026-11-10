ОГП проверит прокуроров из-за новых фактов по делу "Карфаген"

После появления новых фактов во время второго этапа операции "Карфаген" в ОГП было назначено служебное расследование. Проверка будет касаться возможных нарушений прокуроров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский. Основанием для начала расследования стали материалы мониторинга медиа, в частности, публикации о возможном содействии представителей прокуратуры в возвращении ранее изъятого имущества.
Речь идет об имуществе, арестованном или изъятом в рамках уголовных производств по незаконной деятельности колл-центров и сети U420. В настоящее время лица, которые могли быть причастны к таким действиям, не установлены.
В ходе служебного расследования в ОГП проверят, могли ли работники прокуратуры использовать свои полномочия или служебный статус в частных интересах. Также выяснят, не влияли ли они на служебную деятельность других лиц и не совершали ли других неправомерных действий.
Если по результатам проверки будут выявлены соответствующие основания, Офис генерального прокурора примет решение в пределах своих полномочий.
В то же время, в ОГП отмечают: начало служебного расследования не означает, что причастность любого лица к правонарушению уже доведена.
Напомним, операция "Карфаген" касается расследования деятельности преступных организаций, которые, по версии следствия, могли работать под прикрытием правоохранителей.
Во время второго этапа операции НАБУ и САП заявили о разоблачении группировки, в которую могли входить должностные лица СБУ, Нацполиции и прокуратуры.
Ее участникам приписывают прикрытие 52 мошеннических колл-центров, сбыт наркотиков, изготовление контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также следствие проверяет возможную причастность фигурантов к похищениям и пыткам людей.